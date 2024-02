Stefan De Vrij sta regolarmente giocando nelle retrovie dell’Inter, svolgendo prestazioni incredibili: le ultime notizie

Con un mix di qualità, costanza e presenza ineguagliabili, Stefan De Vrij ha ritrovato la sua migliore forma in questa stagione, e l’Inter ne gode appieno.

La rosa nerazzurra è consapevole di poter contare su di lui come difensore di livello internazionale e come individuo positivo sia sul campo che al di fuori, in grado di compensare l’assenza di Acerbi senza alcun rimpianto.

Gazzetta.it scrive di lui:

DE VRIJ – Ha rinnovato fino al 2025 il suo contratto con l’Inter e, complici i due infortuni di Acerbi, sta giocando di più rispetto alla scorsa stagione: è già a quota 23 presenze e sarà titolare anche martedì contro l’Atletico in Champions. Resterà anche nel 2024-25 perché è affidabile in campo e uno dei leader dello spogliatoio.

L’articolo De Vrij si è ripreso l’Inter: cosa pensano di lui ad Appiano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG