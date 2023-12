Il calciomercato Milan continua a muoversi per un rinforzo in difesa. In tal senso interessa De Winter del Genoa

Nome nuovo. Il calciomercato Milan continua a muoversi per un rinforzo in difesa. In tal senso interessa un De Winter del Genoa:

secondo Nieuwsblad Sport il Grifone che deve pagare alla Juventus 10 milioni di euro per il difensore belga, ha chiesto ai rossoneri 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

The post De Winter Milan: rossoneri alla finestra, il Genoa fissa il prezzo appeared first on Milan News 24.

