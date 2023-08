De winter via dalla Juve, possibile destinazione a sorpresa per il difensore belga: adesso lo vogliono anche loro

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, per Koni De Winter sono diverse le possibili destinazioni per il futuro. Si va dal Lille, club molto interessato a rilevarlo dalla Juventus, fino a diverse società di Serie A. Ma non solo.

Già perchè, continua il quotidiano, anche diversi club della Championship (Serie B inglese) si sarebbero informati per l’ex Empoli.

