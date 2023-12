De Zerbi: «Agli allenatori italiani manca il coraggio, viviamo i contropiedi subiti come un sacrilegio». Le parole del tecnico del Brighton

Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato a in occasione della terza edizione de ‘Il Calcio dei bresciani‘.

Le sue dichiarazioni riportate da Brescia Oggi: «Il campionato italiano è molto più strategico, anche se in questa seconda stagione in Inghilterra sto notando un’evoluzione e una maggiore complessità nella preparazione delle partite. In Inghilterra, al contrario, il calcio è più coraggioso: qui non ti devi vergognare o giustificare se prendi qualche gol in più. Noi allenatori italiani siamo molto bravi a preparare le partite, ma se devo fare un appunto, penso che ci si occupi troppo di cosa fare quando non abbiamo la palla tra i piedi e ancora troppo poco di quello che possiamo fare quando il possesso è nostro. Manca il coraggio, non le competenze: questo perché in Italia un contropiede concesso agli avversari è vissuto come un sacrilegio, ma in realtà è la conseguenza del tuo gioco d’attacco».

