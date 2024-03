Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, in vista della sfida contro la Roma negli ottavi di Europa League

Roberto De Zerbi ha parlato dopo la sconfitta del Brighton in campionato contro il Fulham. Il tecnico italiano ha voluto caricare l’ambiente in vista dell’imminente impegno europeo contro la Roma. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Giovedì giocherò con i giocatori che sono a disposizione. Sono fiducioso perché conosco il livello dei miei giocatori e quando perdiamo in questo modo c’è sempre una buona reazione. Dobbiamo ricordarci bene di questa partita. Stiamo attraversando un periodo molto difficile, ci sono stati tanti infortuni, parecchie partite in calendario, ma sapevamo sin dall’inizio che questa poteva essere una stagione durissima. Il livello è cambiato, rappresenta una vera e propria sfida per noi. Dobbiamo dimostrare di essere in grado di poter giocare a questi livelli, altrimenti torneremo a giocare una volta a settimana. Possiamo giocare molto meglio di oggi, ma so che giovedì i miei giocatori reagiranno nel modo giusto. Oggi non possiamo spiegare la partita con il possesso, i tiri, le possibilità di segnare. La partita è più facile di quanto dica il risultato. Non abbiamo giocato bene e il Fulham ha fatto una buona partita, non straordinaria, ma sufficiente per vincere».

