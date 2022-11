Le parole di De Zerbi sul conflitto in Ucraina: «La cosa più importante è il dramma che sta vivendo il popolo ucraino»

Roberto De Zerbi nella sua intervista rilasciata a SportItalia ha parlato anche del conflitto in Ucraina, scoppiato quando lui era alla guida dello Shakthar Donetsk. Di seguito le sue parole.

GUERRA IN UCRAINA – «Non ho avuto paura di morire sotto le bombe. Forse perché ho elaborato dopo, ma in quel momento ero sicuro di tornare a casa. Mi dispiace vedere i calciatori di altri paesi, penso ai brasiliani, con le moglie e i figli piccoli in difficoltà. Mi dispiaceva vedere lo staff in difficoltà. Ma in quel momento abbiamo pensato solo a dare una mano ai brasiliani. E poi a tornare a casa. Perché non sono scappato? Aspettavo la sospensione del campionato ucraino, poi sarei tornato a casa. Ma è stato tutto velocissimo. Fino a un giorno prima ci tranquillizzavano dicendoci che era solo una prova di forza, poi dopo sono piovute davvero le bombe. Siamo scappati di notte. È stato un viaggio lungo e triste. La cosa più importante è il dramma che sta vivendo il popolo ucraino che sta vivendo di tutto. Per me invece è stato un trauma perché sono voluto andare in Ucraina e si stavo formando una squadra fortissima. E vedersela strappare così è dura, fai fatica ad accettarla. Nessuno dello staff mi ha tradito, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Non solo il mio staff ha perso qualche pezzo, succede a tutti. La vita nostra è anche sacrificata, qualcuno vuole fare l’allenatore per conto proprio, qualcuno vuole fare calcio in maniera diversa. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Abbiamo vissuto una cosa pesante, la guerra l’abbiamo vissuta in maniera pesante. Poi penso che ogni tanto lo staff si debba anche rinnovare, è un lavoro faticoso e dispendioso che ha bisogno di rinnovamento».

