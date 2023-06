Roberto De Zerbi, tecnico del Brighton, ha parlato dell’Inter e della Finale di Champions giocata contro il City

Ospite alla Bobo Tv su Twitch, Roberto De Zerbi ha speso parole d’elogio per l’Inter di Simone Inzaghi per l’ottima figura fatta in Finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola, nonostante la sconfitta. Il tecnico del Brighton si è soffermato su alcuni singoli come Lautaro Martinez.

SULLA PARTITA –: «Io credo che l’Inter abbia fatto una partita in fase difensiva perfetta, poi ha attaccato anche. È difficile per tutti quando trovi così pochi spazi. Il City è arrivato già stanco alla partita contro lo United, non ha giocato bene sicuramente. Stones va laterale a Rodri, in questa partita non l’ha fatto, si è alzato e ha messo Gundogan dietro Brozovic. Portare Stones lì era proprio per allargare lo spazio a Haaland. De Bruyne ha giocato a sinistra per far venire fuori Darmian. Lì c’è stato secondo me il problema, davanti c’era poco spazio per servire».

L’ANALISI TATTICA –: «L’Inter è un’altra grande squadra, ha giocato una buonissima partita. Poi ha attaccato poco ma ha avuto comunque tante occasioni, parliamo di Haaland ma come seconda punta se vuoi giocare a due non ne trovi tagli migliori di Lautaro Martinez. Guardiola ha detto infatti che si aspettava di trovarli più bassi. Giocare contro una squadra che gioca con i cinque dietro è sempre un problema, poi non è detto che tu non possa vincere. Darmian prendeva De Bruyne, Bastoni usciva su Stones, chi era veramente libero nel primo tempo era Gundogan, ma stavano troppo attaccati. Si sono formate cinque coppie e quindi si sono ridotti gli spazi».

