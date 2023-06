Archiviata la finale di Champions e quindi la stagione tutta, i nerazzurri si gettano a capofitto sul mercato consci che c’è tanto da fare.

La stagione dell’Inter è terminata sabato scorso con l’orgoglio misto ad amarezza derivante dalla finale persa; ora è tempo di calciomercato. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul reparto offensivo: Lautaro Martinez è l’unico certo di restare mentre i nerazzurri parleranno presto col Chelsea per cercare di rinnovare il prestito di Lukaku.

Lautaro Martinez

Arrivano novità su Edin Dzeko: il Fenerbahce accontenta le sue richieste sia in termini di durata del contratto che in termini di stipendio. L’Inter invece offre un anno in meno dei turchi ed un ingaggio più basso, diciamo fino ai 4 milioni; l’addio è un’opzione. A quel punto la scelta sarebbe tra Retegui e Scamacca: il fatto che il secondo potrebbe arrivare in prestito potrebbe incidere non poco.

L’articolo Dzeko si allontana dall’Inter: i nerazzurri vorrebbero ripartire dalla Lu-La proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG