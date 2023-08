Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, si è espresso così su Massimiliano Allegri della Juventus. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi ha lanciato questa frecciatina nei confronti di Massimiliano Allegri. Le parole sul tecnico della Juventus.

ALLEGRI – «Allegri dice che il calcio è semplice? Non condivido. Non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso. Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare. Credo che il risultato sia l’ultima cosa… Se perdo mi girano i coglioni, ma il risultato non giustifica tutto. Ho dato la mia vita per il calcio, se mi fermassi solo al risultato, a un rigore dentro o fuori, mi sentirei una merda. Io voglio vincere con il mio stile. Lo stile è quello che sei in quello che fai».

TORNARE IN ITALIA – «A oggi non ci sono le condizioni, ma tornerò sicuro, sono italiano e amo l’Italia. Qui ho altri 2 anni di contratto e mi trovo bene, ma sono un meteoropatico. Ho bisogno del sole, della luce»

