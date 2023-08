Le parole di De Zerbi su Spalletti: «Lui il dopo Mancini? Se lo merita tutto e sono sicuro che farà benissimo»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto De Zerbi ha parlato anche di Spalletti. Di seguito le sue parole.

«La vittoria del suo Napoli è quella del gioco. Di un allenatore non più giovane, ma sempre affamato di migliorarsi. Come me, ma io ho vent’anni di meno. Se mi guardo tra vent’anni, non mi rivedo così intenso. La cura del dettaglio è la peculiarità che lo fa grande. Simili anche in questo. Lui il dopo Mancini? Se lo merita tutto e sono sicuro che farà benissimo»

