L’allenatore italiano dello Shaktar Donetsk, Roberto De Zerbi annuncia che se a breve le cose non si sistemano lascerà il club.

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk squadra ucraina famosa per la quantità di brasiliani in rosa, ha in Roberto De Zerbi l’allenatore. Ma così ben presto non sarà più. Per via del blocco del campionato non si gioca più, il tecnico che pur sopportando la situazione ora non ne può più e vuole tornare a vivere una vita normale.

Roberto De Zerbi

Queste le parole dell’allenatore sul futuro: “Potrebbe essere arrivato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakhtar. Ho parlato con tutti, dai giocatori alla dirigenza del club.”

Aggiunge: “Se il campionato si dovesse giocare, mi piacerebbe restare qui, ma se dovesse succedere il contrario allora vorrei iniziare una vita normale e tornare a lavorare.” Conclude così il tecnico italiano che potrebbe rientrare nel nostro campionato per il prossimo anno.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG