Il centrocampista del Torino ma di proprietà del Milan, Tommaso Pobega parla ai microfoni di TorinoChannel dopo la vittoria contro l’Empoli.

Il mediano del Torino, Tommaso Pobega di proprietà del Milan parla ai microfoni e alle telecamere di TorinoChannel dopo la bella rimonta contro l’Empoli. Tra gli argomenti discussi c’è la celebrazione in onore del Grande Torino del quattro maggio. Queste le parole di Pobega: “Io non vedo l’ora, sono veramente curioso di capire com’è. Vedo l’attaccamento alla storia, non vedo l’ora di andare lì con i tifosi e celebrare la storia del Torino.“

Tommaso Pobega

Aggiunge sulla vittoria contro l’Empoli: “Abbiamo fatto un primo tempo ordinato in cui dovevamo essere più efficaci. Dopo il loro gol siamo stati bravi a non disunirci, ad attaccare e a cercare il gol. 50 presenze in Serie A? Il mio sogno l’ho coronato già con la prima presenza, ora devo lavorare sempre di più per arrivare a 100.” Conclude così il giocatore.

