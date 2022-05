L’attaccante del Torino, Andrea Belotti parla della tripletta a Dazn contro l’Empoli da subentrato nel secondo tempo.

Andrea Belotti sigla una tripletta da subentrato nel match del suo Torino contro l’Empoli. Queste le parole a Dazn dopo il fischio finale: “E’ una squadra che non molla, dalla prima giornata di campionato insieme al mister ci eravamo promessi di fare un campionato diverso rispetto ai precedenti. Abbiamo tirato fuori quello che era mancato. Questo è lo spirito della squadra e non deve mai mancare“.

I cambiamenti di Juric: “Ha dato tanta fiducia a calciatori che erano esclusi negli anni passati, ci ha messo in un modo di giocare dove ognuno può esprimersi al meglio“.

Andrea Belotti

Il commento sul sesto risultato utile: “Secondo me si, dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi partite. Più giochi bene, più fai grandi prestazioni più aumenta la consapevolezza“.

Aggiunge sul valore della sua tripletta: “Grandissimo, il gol per l’attaccante è tutto. Ne ho fatti tre ma è importante la vittoria per il nostro percorso, tripla felicità“. Conclude così l’attaccante in scadenza di contratto.

