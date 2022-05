Leonardo Bonucci intervistato a Supertele, trasmissione condotta da Pardo a Dazn parla della stagione che sta per concludersi.

Queste le parole di Leonardo Bonucci che si è concesso a Supertele programma di Dazn condotto da Pardo.

Il difensore della Juventus parla così dell’annata: “E’ ovvio che c’è del rammarico perché abbiamo perso punti per strada che col senno di poi uno poteva giocare in maniera diversa alcune partite e portare a casa quei due-tre punti che servivano per stare lì a combattere fino all’ultima giornata. Però sono errori che in questo momento di cambiamento della Juventus si possono incontrare. Devono essere sempre da insegnamento come tutti gli errori e guardare avanti. Adesso abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions, la speranza è quella di fare qualcosa in più il prossimo anno sia in Italia che in Europa“.

Leonardo Bonucci Juve

Aggiunge parlando della sua assenza nelle partite contro il Villarreal e l’Inter: “Si soffre troppo, da fuori soprattutto, troppo. E come ho scritto in uno dei post, capisco le reazioni dei tifosi quando succedono queste cose, viverlo da fuori è stato veramente difficile, soprattutto perché non puoi essere di aiuto ai tuoi compagni. E quando fai parte di un gruppo vorresti essere sempre presente. Purtroppo quest’anno ho saltato partite cruciali della stagione con la maglia della Nazionale e della Juventus, questo è un grosso rammarico e un dispiacere per quest’anno. Ma adesso sto bene e voglio concludere la stagione alla grande“. Conclude così il centrale.

