Il presidente dell’Empoli parla alle telecamere e microfoni di TGR Toscana, queste le parole del presidente Corsi.

La stagione dell’Empoli è stata esaltante con una salvezza conquistata con relativa tranquillità. Nonostante un girone di ritorno praticamente con pochissime vittorie, la squadra è rimasta compatta. Merito senza dubbio di questo piccolo miracolo sportivo è Aurelio Andreazzoli, capace di far giocare bene la propria squadra e valorizzare i giovani tra cui Asllani e Mattia Viti oltre che rilanciando Pinamonti.

Il presidente Fabrizio Corsi, intervenuto a TGR Toscana parla così del suo tecnico: “Andreazzoli è il nostro tecnico ideale. In lui abbiamo trovato un uomo dai grandi contenuti calcistici che credeva nelle nostre idee. Ci ritroveremo per parlare, dovremo ritrovare per il prossimo anno quella convinzione che ci ha accompagnato per tutta la stagione.” Conclude con queste parole, praticamente confermando per la prossima stagione l’attuale allenatore in forza alla società toscana.

