Decreto Crescita, niente proroga! Il mercato di gennaio sarà senza sconti fiscali. Cosa è successo in Parlamento

Come riferito dall’Ansa, è saltata la proroga del Decreto Crescita. La bagarre scoppiata in Parlamento ha portato alla decisione di non renderla effettiva.

La misura, tanto agognata dai club di Serie A in vista del mercato invernale, avrebbe permesso di risparmiare ancora sugli ingaggi dei giocatori provenienti dall’estero.

