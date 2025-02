“Definito” il primo colpo estivo del Milan, lo ha chiesto Conceicao: ecco la mossa di Ibra per accontentare il mister

“Definito” il primo colpo estivo del Milan, lo ha chiesto Conceicao. Ibra sarebbe già al lavoro per cercare di accontentarlo.

In una fase di rinnovamento e ottimismo, il Milan si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo e ambizione. Grazie alle prestazioni incoraggianti sotto la guida di Sergio Conceicao, il club rossonero ha già iniziato a delineare il proprio futuro con mosse strategiche che potrebbero garantire successo e competitività negli anni a venire. A tal proposito emerge con forza l’ultima mossa di Ibra che, in complicità con il potente agente Mendes, è già all’opera per chiudere un super colpo di mercato. Intanto il Milan si gode Santi Gimenez, il messicano brilla come promessa di gol, mentre l’esperienza e la tattica innovativa del tecnico portoghese promettono di elevare ulteriormente il livello della squadra.

Dal mercato di gennaio alla nuova richiesta di Conceicao per l’estate

Sergio Conceicao ha avviato la sua avventura al Milan con determinazione e una visione chiara, portando la squadra a raccogliere successi sia in campionato che in Coppa Italia. L’attaccante messicano Gimenez si è immediatamente segnalato come figura chiave nell’attacco milanista, simbolo di un progetto di rinnovamento basato su giovani talenti e giocatori di esperienza, come testimonia l’acquisto di Kyle Walker per la difesa e le ambiziose scommesse su Joao Felix e Riccardo Sottil. La sessione invernale del calciomercato ha visto il Milan muoversi con precisione, assecondando le esigenze di Conceicao. Oltre a Gimenez, l’arrivo di figure di spicco come Felix e Sottil ha ridefinito le gerarchie squadra, confermando l’intento di costruire un collettivo forte e coeso. Nonostante il positivo impatto di questi rinforzi, il club e il suo allenatore guardano già verso l’estate per ulteriori miglioramenti. Un nome su tutti, richiesto esplicitamente da Conceicao, inizia a farsi largo.

Lo vuole Conceicao: ecco la mossa del Milan per accontentarlo

Con lo sguardo rivolto al prossimo mercato estivo, Conceicao – scrive Milanlive.it – ha già espresso desideri specifici in termini di acquisti, ponendo l’accento su un obiettivo di mercato di grande interesse per i tifosi. Il nome che circola con insistenza è quello di Tammy Abraham, attaccante inglese che, con le sue recenti prestazioni, ha catturato l’ammirazione dell’ambiente milanista e dello stesso tecnico portoghese. Sebbene l’apporto di Abraham sia considerato fondamentale per il progetto di Conceicao, uno dei principali ostacoli alla sua permanenza è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Con uno stipendio netto annuale di 6 milioni di euro, Abraham si pone al di fuori degli standard economici usuali del club, richiedendo potenzialmente un sacrificio economico da parte dell’attaccante per poter proseguire la sua avventura in maglia rossonera. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il superamento dello scoglio ingaggio, nonché quello legato all’accordo con la Roma per il suo cartellino.

