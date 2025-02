Feyenoord-Milan, Conceicao “perde” il rossonero a poche ore dal match cruciale: brutte notizie da Milanello, le sue condizioni

Feyenoord-Milan, Conceicao “perde” il rossonero a poche ore dal match cruciale. Non arrivano belle notizie da Milanello, le sue condizioni.

Il Milan è atteso domani sera da una sfida cruciale per la sua stagione: il playoff di andata contro il Feyenoord a Rotterdam. L’interrogativo di Conceição e dei tifosi rossoneri è se sia il caso di schierare contemporaneamente l’attacco pesante, composto dai magnifici quattro: Leao, Pulisic, Gimenez e Joao Félix. Proprio quest’ultimo, durante la conferenza stampa di presentazione, ha svelato alcuni dettagli molto importanti riguardo a un possibile futuro rossonero anche dopo giugno. La partita di domani potrebbe essere decisiva non solo per il presente, ma anche per le scelte future in casa Milan.

Tante assenze in Casa Milan e una dell’ultimo minuto

La sfida di domani si presenta molto difficile per il Milan e per Conceicao, che dovrà fare a meno di ben otto giocatori. Tra infortuni e defezioni, la squadra è quasi dimezzata e le scelte di formazione sono praticamente obbligate. Dall’allenamento di stamane a Milanello non emergono buone notizie: Conceicao dovrà rinunciare a un altro rossonero, che oggi si è allenato a parte. La situazione si complica ulteriormente, con il tecnico costretto a trovare soluzioni improvvisate per affrontare il Feyenoord. La speranza è che, nonostante le difficoltà, la squadra riesca a rimanere competitiva.

Salta Feyenoord-Milan: le sue condizioni e quando rientrerà

Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, è fermo ai box da inizio gennaio a causa di un infortunio subito negli ultimi minuti della finale della Supercoppa Italiana giocata contro l’Inter a Riyadh, in Arabia Saudita. Questa situazione ha posto una sfida non indifferente per il tecnico del Milan, Sérgio Conceição, costretto a ripensare alla formazione senza poter contare su uno dei suoi pezzi pregiati. La sua assenza è stata confermata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sottolineando come l’inglese si sia allenato a parte rispetto al gruppo presso il centro sportivo di Milanello. Nonostante la delusione per non poter contribuire alla causa del Milan in uno degli appuntamenti più importanti della stagione, Loftus-Cheek ha già fissato il suo prossimo obiettivo: tornare ad allenarsi con la squadra per essere a disposizione in vista della partita di campionato prevista per sabato 15 febbraio alle ore 20:45 a ‘San Siro’ contro l’Hellas Verona. Una notizia che riaccende le speranze tra i tifosi rossoneri, ansiosi di rivedere il centrocampista inglese in campo.

Leggi l’articolo completo Feyenoord-Milan, Conceicao “perde” il rossonero a poche ore dal match cruciale: brutte notizie da Milanello, le sue condizioni, su Notizie Milan.