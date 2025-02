Disastro Milan con gli arbitri, Empoli è solo l’ultimo capitolo: ecco il dossier incredibile sui torti subiti, è inaccettabile

Disastro Milan con gli arbitri, Empoli è solo l’ultimo capitolo. Il dossier relativo dei torti arbitrali subiti dai rossoneri è infinito.

La partita di Empoli continua a far rumore in Casa Milan, ma non solo. Il mancato rosso a Cacace per fallo su Walker e il rosso sventolato a Tomori sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Zlatan Ibrahimovic, nella conferenza stampa di ieri per la presentazione di Joao Félix, ha annunciato “battaglia” per far sì che ci sia rispetto per il Milan, svelando una mossa forte e decisa del Club. La polemica continua a scuotere l’ambiente rossonero, con Ibrahimovic pronto a difendere l’onore della squadra e a combattere contro ingiustizie percepite nei confronti del Milan.

A Empoli l’ultimo capitolo di una lista infinita

Quanto accaduto a Empoli è solo l’ultimo episodio di una lunga lista di errori arbitrali contro il Milan, che in questo articolo vi documenteremo nel dettaglio. Errori che rischiano di compromettere il cammino dei rossoneri, che fortunatamente a Empoli sono riusciti a vincere nonostante gli strafalcioni arbitrali. Accedere alla prossima Champions League è quanto mai importante per il Club di Via Aldo Rossi, per avere maggiori risorse sul mercato. Non è infatti un mistero che Ibrahimovic stia già lavorando con Mendes per regalare al Milan un altro top player dal pedigree internazionale.

Il dossier arbitrale di torti subiti dal Milan è senza fine

Nel corso della stagione 2024-2025 – rivela Tuttosport -il Milan ha subito diverse decisioni arbitrali discutibili che hanno influito sul suo rendimento in campionato. L’espulsione di Davide Bartesaghi nel match Milan-Lecce del 27 settembre 2024, a causa di un intervento considerato esagerato dall’arbitro Luca Zuerli, è uno degli episodi più controversi. Un altro episodio che ha scatenato polemiche è stato il cartellino rosso a Tijjani Reijnders durante Milan-Udinese del 19 ottobre 2024, dove un lieve tocco su Sandi Lovrić non sembrava giustificare una punizione così severa. In più occasioni, gli errori arbitrali sono costati punti importanti alla squadra rossonera, come nel 3-3 contro il Cagliari del 9 novembre 2024, dove un gol contestato per un presunto fuorigioco di Zito Luvumbo ha suscitato forti critiche. Anche il match Atalanta-Milan del 6 dicembre 2024 ha visto un evidente fallo non sanzionato su Theo Hernández, mentre il Milan ha protestato anche per la mancata concessione di un rigore contro la Roma il 29 dicembre.

Leggi l’articolo completo Disastro Milan con gli arbitri, Empoli è solo l’ultimo capitolo: ecco il dossier incredibile sui torti subiti, è inaccettabile, su Notizie Milan.