“Lasciare il Milan è la cosa più giusta per tutti”, la confessione spiazza tutti: le parole di addio del rossonero fanno rumore

"Lasciare il Milan è la cosa più giusta per tutti", la confessione spiazza tutti.

Il Milan si appresta a vivere una notte di Champions dal sapore speciale domani sera, perché superare il play-off contro il Feyenoord potrebbe segnare l’inizio di una seconda parte di stagione da protagonista. Il mercato ha già mostrato le grandi ambizioni del Club, ambizioni che ora si amplificano al pensiero della prossima mossa ordita da Ibrahimovic e Mendes: si parla già di contatti avviati per un colpo di mercato che potrebbe alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative. La qualificazione alla Champions potrebbe infatti dare al Milan la spinta necessaria per fare un altro passo importante verso il top.

La confessione di addio del rossonero fanno rumore

Il mercato ha senza dubbio dato un nuovo impulso alla squadra di Conceicao e i risultati stanno iniziando ad apprezzarsi. Tuttavia, il mercato ha visto anche alcune cessioni e non è escluso che ce ne possano essere altre a giugno. A tal proposito, è emersa una confessione che lascia pochi dubbi su come il rapporto con il Milan si sia ormai deteriorato, fino a giungere alla cessione per il “bene” di tutti. Questo sviluppo potrebbe segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il club, con il focus ora sulle scelte future per rafforzare ulteriormente la rosa.

“Lasciare il Milan è la cosa più giusta per tutti”: parole forti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Davide Calabria come nuovo giocatore del Bologna, l’ex capitano rossonero ha ripercorso gli ultimi momenti della propria avventura in rossonero svelando alcuni dettagli decisamente molto curiosi e al contempo che potranno generare polemica. In particolare ha affermato: “È stata una scelta maturata con il passare dei giorni, è stata la cosa più giusta per tutti. Abbiamo affrontato la cosa in maniera matura ed è sembrata la più logica per tutti. C’è stata un po’ di tristezza nell’addio, ma so anche quanto ho dato per quella maglia. Tuttavia, ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale. Il direttore mi ha fatto una buona impressione al telefono e, vivendo qui, ho trovato un ambiente piacevole, una squadra ambiziosa che lavora tanto. Penso che questa squadra possa aiutarmi a fare una buona stagione da qui al termine, e credo anche di poter essere d’aiuto per la crescita del gruppo. Fin dal primo momento che sono arrivato sono stato subito contento, e questo è molto importante per me.”

