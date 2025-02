Piano da 60 milioni in arrivo: il top player dei sogni dal Liverpool al Milan. Ecco chi sarà il “sacrificato” illustre per chiudere l’affare

Piano da 60 milioni in arrivo: il top player dei sogni dal Liverpool al Milan. Per arrivare al giocatore serve però una cessione.

Il calciomercato invernale si è chiuso da poco, ma il Milan è già concentrato sulla progettazione delle mosse per la prossima estate. La proprietà ha confermato l’intenzione di continuare ad investire per migliorare la rosa e soddisfare le esigenze del tecnico Sergio Conceiçao. L’obiettivo è fornire alla squadra un organico sempre più competitivo, che possa essere all’altezza delle ambizioni del club, puntando a ottimizzare le scelte di mercato già fatte. L’ultima indiscrezione riconduce direttamente a Leao che potrebbe vestire i panni di Ibra come dirigente e agevolare il passaggio al Milan di uno dei suoi più cari amici, un top player dal piede vellutato. Una delle priorità sarà consolidare alcuni acquisti temporanei, con i riscatti di giocatori come Kyle Walker e Andrea Sottil da definire. Per Joao Félix, il Milan dovrà riavviare una trattativa con il Chelsea, per capire se ci siano margini di manovra per confermarlo in futuro.

Colmare le lacune dell’organico il primo obiettivo, poi il sogno dal Liverpool

Oltre a questi rinnovi e riscatti, il Milan dovrà intervenire in alcuni reparti dove l’organico attuale presenta delle lacune. Innanzitutto, si cerca un difensore centrale che possa affiancare i titolari e subentrare in caso di necessità. Il nome più caldo in queste settimane è quello di Antonio Silva del Benfica, un giovane promettente che si sta mettendo in evidenza in Portogallo. Un altro obiettivo è un terzino sinistro che possa fare da vice a Theo Hernández, dato che l’attuale alternativa non sembra convincere appieno. Inoltre, il club è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Ruben Loftus-Cheek, e di un esterno offensivo che prenda il posto di Samuel Chukwueze, che non ha soddisfatto le aspettative fino ad oggi.

Priorità all’attacco con il top player del Liverpool nel mirino

La priorità, però, resta il rafforzamento del reparto offensivo. Con Luka Jovic che non rinnoverà il contratto con il Milan e Tammy Abraham che, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà alla Roma, il club è alla ricerca di un nuovo bomber. Il grande colpo potrebbe essere Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool. Secondo le indiscrezioni di fichajes.net, il Milan starebbe preparando un’offerta di circa 60 milioni di euro per l’acquisto del giocatore. Tuttavia, un affare di tale portata sarà possibile solo con una cessione importante: quella di Rafa Leao, che è nel mirino di diversi top club, tra cui il Barcellona, il Chelsea e i club della Saudi Pro League, con l’Al-Nassr di Stefano Pioli in prima linea. Se la partenza del portoghese dovesse concretizzarsi, la cessione potrebbe finanziare l’arrivo del tanto desiderato attaccante.

