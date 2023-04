Alessandro Del Piero ha analizzato la situazione di Federico Chiesa, questa sera titolare nel tridente offensivo bianconero

Alessandro Del Piero, nel pre partita di Juve-Sporting, ha così parlato di Chiesa negli studi di Sky Sport.

LE PAROLE – «Chiesa arriva da un infortunio che ha portato altri elementi di difficoltà. Il non metterlo sempre è una precauzione che un allenatore ha in testa, spesso e volentieri giocare nei 90 minuti ti costringe a partire in un modo per poi finire in un altro. L’auspicio di tutti è vedere Federico essere titolare stabilmente. ma rientrare da un infortunio del genere è difficile. Penso al mio che è stato più grave del suo, poi con questo strappo e questa forza che ha Federico…».

The post Del Piero: «Chiesa titolare? Tornare da un infortunio non è facile, Allegri…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG