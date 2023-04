Vlahovic in crisi? Parla Ceravolo: «Ha qualità, prima o poi tornerà». Le parole in esclusiva

Franco Ceravolo, ex responsabile dell’area tecnica della Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Quando si parla di gioco mi viene da ridere…Se un giocatore ha qualità importante si può esprimere in qualsiasi contesto di gioco. Vlahovic ha potenzialità che appartengono a giocatori importanti. Il problema è che deve restare più sereno e tranquillo, come ha detto Allegri. Le qualità le ha e prima o poi verranno fuori, non è questione del modulo. Ci sta un calciatore possa attraversare un momento difficile. Quando ero alla Juve in passato mi ricordo che alcuni giocatori sembravano i fratelli di quelli che avevamo acquistato, poi dopo qualche mese sono esplosi. E’ chiaro che da Vlahovic la gente si aspetta tanto per quello che è costato, ma sia alla Fiorentina che nella prima parte di stagione alla Juve ha fatto vedere delle qualità. Deve avere pazienza e star tranquillo. Prima o poi tornerà».

