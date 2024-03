Alessandro Del Piero ha analizzato la sconfitta dell’Inter contro l’Atletico Madrid, con conseguente eliminazione dalla Champions

Ospite in collegamento con gli studi di CBS, Alessandro Del Piero parla così della partita disputata dall’Inter contro l’Atletico Madrid in Champions League.

INTER – «È triste perché in Champions con Napoli e Inter avevamo buone opportunità, ma questa è la realtà. Guardare alla realtà è la cosa più importante, capendo perché hai perso queste opportunità. Se gli altri hanno fatto meglio, ci devi lavorare.

L’anno scorso è stato pazzesco, avevi tre italiane in semifinale di Champions e tre finaliste delle tre coppe, era irreale ad essere onesti. L’Inter, per la qualità dei giocatori e per il momento che sta vivendo meritava di essere nelle prime otto, ma il campo è l’unico che decide e stavolta la moneta è andata verso l’Atletico.

L’unico rammarico che può avere l’Inter è che ha cominciato a giocare tardi, nel secondo tempo supplementare. Potevano fare meglio durante la gara, perché hanno avuto il possesso ma hanno avuto opportunità solo in contropiede. Quando hanno avuto la palla i nerazzurri potevano fare meglio. Ai rigori a volte è fortuna, a volte ti prepari meglio, a volte il portiere fa delle grandi parate, a volte i tifosi ti danno una mano…»

