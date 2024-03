Carnevali ha raccontato del suo rapporto con l’ad dell’Inter Bappe Marotta e della possibilità che diventi presidente FIGC

Sulle frequenze di Radio Serie A, Giovanni Carnevali descrive così il suo rapporto con l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta.

MAROTTA – «Un giorno mi chiamò Giuseppe Marotta appena arrivato al Calcio Monza, aveva acquistato due ragazzi dalla nostra società. Andai a Monzello e con lui è nato subito un bel feeling, lo conoscevo come dirigente e lui mi conosceva come giocatore. Una delle prime cose che gli dissi fu: “dei due ragazzi che avete preso ce n’erano di più forti, ma è rimasto un giocatore che è il più bravo di tutti”. Era il diciottesimo che nessuno aveva scelto, Marotta mi diede fiducia e lo prese. Io gli risposi: “Direttore, questo glielo regalo”. C’è sempre stata grande stima, abbiamo lavorato insieme in diverse squadre. Ho imparato tanto da lui. Il nostro è un rapporto di amicizia ma anche di litigi durante le trattative. Sarebbe fantastico lavorare insieme, può darsi, dipende da cosa farà lui in futuro».

MAROTTA PRESIDENTE FIGC – «È un grande manager e un grande politico, potrebbe essere un ruolo perfetto per lui perché conosce le problematiche del nostro mondo. Lui ha tutte le capacità per ricoprire qualsiasi ruolo».

