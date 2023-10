Alessandro Del Piero, ex capitano e attaccante della Juve, ha parlato a Sky Sport dell’Inter e di Marcus Thuram

PAROLE – «L’Inter sta facendo bene in questo avvio di stagione vincendo in campionato e Champions League. Va bene anche l’1-0 in questo momento. Thuram? Lo conosco fin da piccolo, sono felice di quello che sta facendo con l’Inter, può fare bene in un gruppo solido».

