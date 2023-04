Alessandro Del Piero fa emozionare i tifosi della Juve sui social: la foto con il figlio Tobias fa impazzire tutti quanti

Alessandro Del Piero fa emozionare tutti i tifosi della Juventus con il suo ultimo post sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

L’ex capitano bianconero è immortalato nel momento di calciare il pallone al fianco del figlio Tobias, in una foto dal sapore “di padre in figlio”. E chissà che un giorno anche in campo…

The post Del Piero fa emozionare: tifosi Juve impazziti per la FOTO con Tobias appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG