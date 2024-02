Del Piero incorona Yildiz: «Mi piace in modo particolare. Con l’Inter lui e Vlahovic…». Le parole dell’ex bandiera bianconera

Del Piero al Club di Sky Sport ha fatto i complimenti a Yildiz, spiegando anche il motivo per cui Allegri ha preferito il turco a Chiesa contro l’Inter. Queste le parole dell’ex leggenda della Juve.

YILDIZ PER CHIESA – «Allegri in campionato vuole gente super pronta fisicamente. Se non hai allenamenti sulle gambe, preferisce altri giocatori. Yildiz a me piace in modo particolare. Si è visto un attimo di difficoltà contro l’Inter quando l’hanno trovato, si è girato palla al piede e ha allargato il braccio per dire che lui e Vlahovic erano soli contro cinque nerazzurri».

