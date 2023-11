Alex Del Piero ha parlato a Sky Sport analizzando la gara pareggiata tra Inter e Juventus: le dichiarazioni

Del Piero ha parlato a Sky Calcio Club analizzando così Juventus–Inter:

«Credo che non ci si potesse aspettare più di quello che si è visto per le forze in campo. A livello fisico tanta fatica e andava più bene all’Inter che alla Juve il pareggio ma non c’è in questo momento la sensazione che si possa dare qualcosa di più. Hanno dimostrato di essere due squadre solide che possono lottare bene per lo scudetto»

L'articolo Del Piero: «Inter e Juventus solide per lo scudetto» proviene da Inter News 24.

