L’ex arbitro e opinionista arbitrale, Luca Marelli, al termine di Juve Inter ha parlato dell’episodio sul gol di Lautaro

Luca Marelli smorza le proteste juventine per il contatto avvenuto tra Darmian e Chiesa all’inizio dell’azione da cui parte il gol di Lautaro in Juve Inter. Queste le sue parole a Dazn.

LE PAROLE – «Il contatto è nella trequarti offensiva della Juve. Sembra che la mano vada sul volto, in realtà non c’è contatto sul volto. È una valutazione di Guida che era in posizione perfetta fa correttamente: non c’è fallo. L’azione che porta alla rete non può essere considerata irregolare».

