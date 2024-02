Del Piero: «La Juve crescerà, i giocatori sentono il peso della maglia. E quel gesto di Vlahovic…». Le dichiarazioni

Del Piero al Club di Sky Sport è intervenuto sul percorso di crescita intrapreso dalla Juve.

LE DICHIARAZIONI – «La crescita della Juve ci sarà, conosco alcuni ragazzi. Guardate l’espressione di Vlahovic quando sbaglia il controllo: era a terra con la faccia tra le mani per 5 secondi. Questo è l’ultimo passo che grande giocatore deve fare per diventare campione. Questo tipo di disperazione, come le tante dichiarazioni sentite in questi anni, denotano ragazzi responsabili che sentono il peso maglia e la responsabilità di giocare per questi colori. L’ultimo passo arriverà, forse per alcuni no.. però c’è la consapevolezza che ci sono buoni ragazzi. Non è poco, ci tengono, lavorano duro, sono responsabili: caratteristiche fondamentali per arrivare lontano».

