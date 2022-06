L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha detto la sua sul possibile ritorno all’Inter di Romelu Lukaku.

ESPN ha intervistato Alessandro Del Piero che si è dichiarato favorevole ad un ritorno di Lukaku in Italia. “Il Chelsea non ha bisogno di lui; per come gioca. In Italia, invece, può tornare dominante. Al Chelsea non serviva, per questo è andato spesso in panchina. Durante la stagione è emersa la sua volontà di tornare all’Inter“.

Pallone Champions League

“Poi Tuchel ha provato a sistemare le cose, ma quando fai dichiarazioni del genere il danno è già fatto, vuol dire che la tua testa non è più lì. All’Inter può fare grandi cose, in Italia può essere dominante a livello fisico. Certo, ogni ritorno è difficile perché ci sono aspettative diverse. Però, se scappi da un posto dove, per qualsiasi ragione, non ti trovi bene, questa è una cosa che ti dà una grande energia”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG