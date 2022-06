Ad un passo l’accordo che porterà il centrale difensivo Skrianir dall’Inter al Paris Saint Germain. Bremer sarà il suo sostituto.

La trattativa è oramai in fase di definizione, Skriniar passerà dall’Inter al Paris Saint Germain per circa 60 milioni di euro. Al calciatore verranno corrisposti 7,5 milioni di euro a stagione + bonus. Lascia i nerazzurri dopo 215 presenze e 11 reti tra campionato e coppe continentali e non. L’accordo viaggia su velocità elevate e dovrebbe concludersi in breve tempo.

Milan Skriniar

Con il passaggio del centrale al PSG. Si apre una falla nella difesa nerazzurra, buco che può essere riempito con l’acquisto del brasiliano Bremer dal Torino. L’accordo con il giocatore c’è già da tempo e quello con i granata e vicino alla conclusione bastano pochi milioni o l’accettazione di una contropartita quale può essere Pinamonti. C’è da dire che sul centrale si registra anche il tentativo dei cugini rossoneri del Milan.

