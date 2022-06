I giallorossi valutano le offerte per Carles Perez, Amadou Diawara e Riccardo Calafiori.

La Roma riflette su alcuni elementi della rosa che non farebbero parte del progetto e che possono partire, soprattutto in prestito. Si tratta di Carles Perez, Amadou Diawara e Riccardo Calafiori. Solo il secondo al momento crea apprensione per via dei suoi ripetuti rifiuti, gli altri sono molto ricercati.

L’attaccante esterno spagnolo ha molte offerte sia in Spagna che in Italia, piace a Maiorca oltre che a Udinese, Sassuolo e Torino; il terzo nonostante una brutta annata al Genoa ed uno stipendio alto interessa al Basilea ed è stato offerto a Lecce, Cremonese e Salernitana, lo riporta il Corriere dello Sport. Discorso a parte merita Stephan El Shaarawy che non è in uscita ma è richiesto da Atalanta e Monza.

