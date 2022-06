De Ligt pare propenso al rinnovo ma vuole rassicurazioni sul piano sportivo della Juventus. Ecco la situazione in difesa.

Il difensore centrale olandese De Ligt si avvicina sempre di più al rinnovo con la Juventus. Nonostante le dichiarazioni di quest’ultimo di voler capire effettivamente il progetto bianconero dopo due quarti posti, sembra che le rassicurazioni stiano arrivando in vista degli investimenti per il futuro che dovrebbero assicurare la forza sportiva e la qualità di rosa necessaria per lottare per le massime competizioni all’estero e continentali.

Matthijs De Ligt

Il rinnovo dovrebbe prevedere l’allungamento del contratto di due anni e l’abbassamento della clausola rescissoria che arriverebbe ai 70-80 milioni di euro richiesti. Per il resto della difesa, il sostituto di Chiellini non è considerato primario, con l’arrivo di Gatti che sarà valutato anche lui durante il ritiro estivo e le amichevoli in terra statunitense. Inoltre De Winter dovrebbe partire in prestito alla Sampdoria.

