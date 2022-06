Paul Pogba è pronto a vestirsi di bianconero con il ritorno alla Juventus, mentre Fagioli è vicino al rinnovo con i bianconeri.

Parte il conto dei giorni per il ritorno di Paul Pogba alla corte di Max Allegri alla Juventus, tutto fatto, accordi e ultimi dettagli del giocatore praticamente definitivi. Le visite mediche saranno a giorni per il francese, forse anche in questa stessa settimana. Tornerà al suo ruolo di mezzala sinistra con buona pace di Rabiot che probabilmente se non sicuramente andrà via.

Fagioli è procinto di rinnovare il contratto fino al 2026. L’accordo sta arrivando sul fatto che il giocatore verrà in ritiro e partirà per gli Stati Uniti per giocare delle amichevole che potrebbero essere fondamentali per il suo restare in rosa, come quelle con Barcellona e Real Madrid. Allegri deciderà il suo destino se farlo rimanere in rosa con convinzione oppure in prestito per giocare titolare.

