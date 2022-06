Il Milan è in difficoltà nel calciomercato, Leao è seguito Manchester City, mentre Botman si avvicina al Newscastle.

Leao è stato contattato dal Manchester City per sapere la sua situazione e posizione nei confronti del Milan. Il Manchester City è in procinto di cedere Sterling al Chelsea, e comincia di vedere i possibili sostituti. Leao è tra questi. Il portoghese ha sul tavolo una proposta di rinnovo di 4.6 fino al 2026 che ha già fatto capire di rifiutare. Inoltre il Lille ha il diritto del 15% della futura cessione del giocatore. Leao ha una clausola da 150 milioni di euro.

Rafael Leao

Botman aspetta il Milan, ma il Newcastle ha già un accordo con il Lille che i rossoneri difficilmente pareggeranno. I rossoneri potrebbero anche decidere di non affondare per un centrale costoso, prendendo tenendo solo un riempitivo o tenendo Gabbia. Anche Renato Sanches sembra oramai in via di arrivo al PSG, difficile fare asta con i campioni parigini.

