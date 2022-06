Secondo i media spagnoli rossoneri avrebbero provato a fare un’offerta di contratto all’ex Real Madrid Marcelo.

Termina dopo 15 anni l’avventura spagnola per il terzino sinistro Marcelo che non ha rinnovato il contratto in scadenza col Real Madrid. Il brasiliano è il giocatore che ha vinto più trofei nella storia dei Blancos vantando 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 6 campionati, 2 Coppe del Re e 5 Coppe di Spagna.

IM_Carlo_Ancelotti

Secondo As hanno provato ad offrirgli un contratto Marsiglia e soprattutto Milan: i rossoneri proponevano uno stipendio di 3 milioni annui che è stato rifiutato perché corrispondente alla metà di quanto percepito al Real Madrid. L’offerta del club francese era inferiore a quella dei rossoneri.

