Alessandro Del Piero ha parlato sul palco dell’evento Together a Black e White Show: le dichiarazioni dell’ex capitano

Alessandro Del Piero ha così parlato dal palco a margine dell’evento organizzato dalla Juventus per i 100 anni di proprietà degli Agnelli.

LE PAROLE – «Questa sera indubbiamente emozioni di gioia e felicità, e ovviamente di gratitudine. Per la famiglia Agnelli, per giocatori e giocatrici che giocano e han giocato per la Juventus, per gli allenatori, per le persone che han lavorato per questo club, per i dirigenti e per tifosi, cornice splendida di questo quadro. Con immenso piacere vi ritrovo, è sempre un’emozione immensa».

The post Del Piero: «Provo gratitudine per la Juve e gli Agnelli. Vi ritrovo sempre con emozione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG