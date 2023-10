Iuliano: «Alla Juve siamo diventati uomini. Far parte della storia della famiglia Agnelli è un onore». Le dichiarazioni

Iuliano a Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della partita tra Juventus Black e Juventus White al Together A Black and White, festa di celebrazione del centenario di presidenza della famiglia Agnelli.

DOPPIETTA – «Doppietta l’ho fatta nel campionato spagnolo contro l’Atletico Madrid. Alla Juve facevo il mio gol all’anno, mettevo insieme quel punto o tre punti che servivano».

LA SUA SUA STORIA ALLA JUVE – «Siamo un po’ invecchiati e appesantiti, ma la voglia di stare insieme è incredibile. Ricordare i 100 anni della proprietà Agnelli è fantastico. Siamo arrivati tutti ragazzini e siamo diventati uomini alla Juve. Stasera è la dimostrazione che vedere questi campioni, tra i più grandi della storia, è bellissimo. Far parte di questa squadra, di questa famiglia Juve e della famiglia Agnelli è un onore incommensurabile».

LIPPI – «E’ il mio mister. Oggi abbiamo pranzato insieme. Avevamo i brividi a stare quasi tutti insieme con lui».

