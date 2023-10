Moreno Torricelli, ex terzino della Juventus, ha così parlato a margine dell’evento per i festeggiamenti dei 100 anni della famiglia Agnelli

Moreno Torricelli, a Sky Sport, ha così parlato a margine dell’evento che la Juventus ha organizzato per i 100 anni della famiglia Agnelli.

BENE DEI TIFOSI – «Al di là dei risultati che abbiamo fatto c’è la particolarità della mia storia, di un operaio che ha giocato in Serie A e ha vinto quello che ha vinto. Entri nell’immaginario comune di tutti i ragazzi».

LA CHIAMATA DELLA JUVE – «Era da tempo che volevo diventare professionista ma non mi davano l’occasione. Poi si è presentato Trapattoni e lui ha fatto il resto, ha creduto in me e gli devo tutto. Non so quanti altri avrebbero messo la faccia per lanciare un emerito sconosciuto alla Juventus».

RIPETERE OGGI LA SUA STORIA – «Mi auguro di si, è stata stupenda per me e per qualsiasi altro ragazzo sarebbe altrettanto importante. Nei sogni bisogna crederci e trovare qualcuno che crede in te»

