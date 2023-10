Montero: «Ho un rapporto straordinario con Zidane. Alla Juve tutti dimostrano umiltà». Le dichiarazioni dell’allenatore

Montero, allenatore della Juventus Primavera, a Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della partita tra Juventus Black e Juventus White al Together A Black and White, festa di celebrazione del centenario di presidenza della famiglia Agnelli.

LA SERATA – «Sono felice di essere tornato. Oggi molto di più a ritrovare gli ex compagni. Si era creato un bel gruppo. E’ stato quasi come se ci vedessimo tutti i giorni».

ZIDANE – «Ho un rappporto straordinario con lui e tutti. Con Zizou non ci vedevamo da un po’. Siamo felici di trovarci tutti per una causa di beneficenza».

PRIMO GIORNO A TORINO – «Il mio ricordo è che mi sono trovato Iuliano, abbiamo fatto la presentazione insieme. Poi l’organizzazione. Quello che più mi porto nel cuore è il gruppo umano che c’era a livello di staff medico, tecnico, dirigenti, calciatori, l’umiltà che c’era e che dimostrano anche adesso».

LA CARRIERA DI ALLENATORE – «Quando ho smesso non ci avevo pensato, poi mi è venuta la voglia. Ho fatto il corso in Uruguay e poi in Italia. Sono molto felce di trovarmi a Torino, città che amo. Speriamo di continuare alla Juve».

