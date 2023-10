Del Piero si inchina ai tifosi che si erano alzati tutti in piedi intonando un coro: il gesto del capitano al Together A Black and White

Del Piero al momento dell’ingresso in campo al Pala AlpiTour di Torino per il Together A Black and White ha fatto alzare in piedi tutti i tifosi della Juve.

E’ anche partito il coro “c’è solo un capitano” che tante volte hanno intonato per Alex al Delle Alpi, allo Stadio Comunale e anche allo Stadium. E l’ex numero 10 della Juve, per tutta risposta, ha salutato i tifosi con un inchino.

