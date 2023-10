Platini fa ridere la Juventus: «Volevo allenare l’altra squadra». Le Roi fa divertire tutti gli ex bianconeri – VIDEO

Platini questa sera al Pala AlpiTour di Torino vestirà i panni dell’allenatore della Juventus White composta da Peruzzi; Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio, Zidane per Together A Black and White.

Le Roi Michel non è contento della sua squadra pic.twitter.com/LpOxXHLxxI — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2023

Le Roi, come svelato dal club in un video su Twitter, negli spogliatoi, si è lasciato andare ad una battuta che ha fatto divertire tutti gli ex bianconeri: «Volevo essere l’allenatore del’altra squadra».

