Marocchi: «Del Piero e Zidane in campo? Qui c’è il calcio vero. Sarà una festa». L’ex giocatore bianconero parla così

Marocchi, ex giocatore bianconero, è intervenuto per Sky Sport in occasione di Together a Black e White Show Juve.

LE PAROLE – «Del Piero e Zidane in campo, qui c’è il calcio vero. Hanno inciso con la maglia bianconera, sarà una festa. E’ giusto celebrare un secolo di storia con una proprietà. Il 10 sulle mie spalle? Racconterò perché è finito sulle mie spalle, è una curiosità...».

The post Marocchi: «Del Piero e Zidane in campo? Qui c’è il calcio vero. Sarà una festa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG