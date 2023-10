Lippi impassibile alla canzone di Ferrara: il siparietto nel pullman prima dell’inizio di Together A Black and White Show Juve – VIDEO

Lippi, allenatore leggendario della Juve, si è reso protagonista di un siparietto nel pullman con alcuni ex giocatori bianconeri prima dell’inizio di Together A Black and White Show.

Pre-match tunes (Coach Lippi is not impressed!) Watch tonight’s ‘Together – A Black and White Show’ LIVE on our YouTube Channel from 20:30 CEST! * : https://t.co/OO7ol9hrNd pic.twitter.com/pYDPSI8tKx — JuventusFC (@juventusfcen) October 10, 2023

Nel video pubblicato dal club via Twitter si vede Ferrara canticchiare una canzone per divertire gli ex compagni. E alla fine viene inquadrato Lippi. Totalmente impassibile alla situazione…

