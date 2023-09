Del Piero racconta il 5 maggio e lo scudetto vinto dalla Juve: «Giornata storica. Simeone? Gli sono affezionato»

Del Piero a Sky Sport è tornato a parlare della vittoria dello scudetto della Juve nella storica data dal 5 maggio 2002 ottenuto anche grazie al clamoroso, contemporaneo successo della Lazio contro l’Inter per 4-2 in cui segnò anche Simeone.

IL RACCONTO DI DEL PIERO – «Siamo affezionati a Simeone. È stata una giornata storica ad Udine. Noi vinciamo presto segnando due reti in uno stadio tutto bianconero. Riuscivamo a capire quali erano i nostri tifosi perché c’è stata alternanza di gol che arrivava da Roma. Io ero in campo, sul 2-2 entriamo per il secondo tempo e ci credevamo, ma sembrava fatta tutto per l’Inter per il clima all’Olimpico. Ad un certo punto vediamo i nostri tifosi che piano piano iniziano a gioire. Io batto un fallo laterale, guardo la panchina e chiedo che succede, mi fanno segno che vinceva la Lazio 3-2. Gli ultimi 15 minuti erano più attaccati alla radiolina che al campo, dipendevamo da cosa capitava a Roma».

The post Del Piero racconta il 5 maggio: «Giornata storica. Simeone? Gli sono affezionato» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG