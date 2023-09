La Juventus Next Gen ospita la SPAL nella quarta giornata di Serie C 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo le due sconfitte nelle prime due trasferte di campionato, ospita la SPAL nella quarta giornata della Serie C 2023/24 in cerca dei primi punti.

Juventus-Next Gen-SPAL 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 20.45

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juventus Next Gen-SPAL 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic; Mulazzi Comenencia, Hasa, Salifou, Turicchia; Yildiz, Guerra. All. Brambilla. A disp. Scaglia, Savona, Maressa, Cerri, Mbangula Tshifunda, Rouhi, Mancini, Citi, Valdessi, Doratiotto, Stivanello

Spal: in attesa

Arbitro: Ramondino di Palermo

The post Juventus Next Gen SPAL LIVE: Salifou a centrocampo, Guerra-Yildiz in avanti appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG