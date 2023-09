Inzaghi, non solo lo Scudetto: «Vogliamo riprovarci in Champions». La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro la Real Sociedad.

Non solo l’obiettivo Scudetto e il possibile duello con la Juve: ecco le sue parole.

INZAGHI – «Le parole di Guardiola fanno piacere, sappiamo come è andata la finale di Istanbul, l’episodio avrebbe potuto cambiare il finale ma ci siamo lasciati dentro qualcosa di speciale da quella serata. Sembrava che avessimo vinto, abbiamo un grandissimo ricordo, abbiamo vissuto grandi serate. Ricominciamo con una squadra forte in un campo molto caldo. Ce la giocheremo insieme a tutte le altre, sarà difficile rifare quello che abbiamo fatto ma per quello che abbiamo vissuto insieme ai nostri tifosi vogliamo riprovarci».

