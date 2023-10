Del Piero su Napoli Milan: «Rimonta Do più meriti ai partenopei che demeriti ai rossoneri». Le parole dell’ex bianconero

L’ex giocatore della Juventus Del Piero ha commentato la partita tra Napoli e Milan. Ecco le sue parole a SkySport sulla rimonta dei partenopei nel secondo tempo.

PAROLE – «Il Milan del primo tempo è stato molto bravo. Però bisogna fare i complimenti al Napoli per il secondo tempo. E’ un’occasione persa visto che era avanti di due gol, ma giocare a Napoli non è mai facile. Do più meriti al Napoli che demeriti al Milan per la rimonta».

The post Del Piero su Napoli Milan: «Rimonta Do più meriti ai partenopei che demeriti ai rossoneri» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG